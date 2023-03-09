Tunceli'ye şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı - Son Dakika
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Tunceli'ye şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

09.03.2023 16:52
Tunceli'ye şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

Tunceli'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Tunceli'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında kente hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülke genelinde şap virüsünün "SAT-2 suşunun" hızlı bir şekilde yayılım gösterdiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlimizde de ikinci bir emre kadar il içi ve il dışı hayvan hareketleri (kesim, ithalat ve ihracat haricinde) hayvan hareketleri yasaklanmış bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'ye şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'ye şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı - Son Dakika
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