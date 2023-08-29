Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Sıcaklık 10 dereceye kadar düştü, dolu her yeri beyaza bürüdü - Son Dakika

Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Sıcaklık 10 dereceye kadar düştü, dolu her yeri beyaza bürüdü

Son Güncelleme: 29.08.2023 22:35

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık köyünden ağustos ayında şaşırtan görüntüler geldi. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesiyle dolu yağdı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı yağış nedeniyle köydeki bahçeler zarar gördü.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık köyünde dolu yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü bölgede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tunceli'den ağustos ayında şaşırtan görüntü! Sıcaklık 10 dereceye kadar düştü, dolu her yeri beyaza bürüdü

BİRDEN BASTIRDI

Son dönemlerde kavurucu sıcakların etkili olduğu Tunceli'de termometrelerde aşağı yönlü değişim yaşanmaya başladı. Hozat ilçesine bağlı Sarısaltık köyünde, bir anda bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Tunceli'den ağustos ayında şaşırtan görüntü! Sıcaklık 10 dereceye kadar düştü, dolu her yeri beyaza bürüdü

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düştüğü bölgede vatandaşlar, uzun zamandır ağustos ayında dolu yağışı ile karşılaşmadıkların belirtti. Köyde yaşayan vatandaşlar, dolu yağışı nedeni ile bahçelerinin zarar gördüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

Tunceli, Hozat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Sıcaklık 10 dereceye kadar düştü, dolu her yeri beyaza bürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağustos ayında şaşırtan görüntü! Sıcaklık 10 dereceye kadar düştü, dolu her yeri beyaza bürüdü - Son Dakika
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