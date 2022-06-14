Tunceli'yi sağanak vurdu - Son Dakika
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Tunceli'yi sağanak vurdu

14.06.2022 17:49

Tunceli'yi sağanak vurdu Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Tunceli'yi sağanak vurdu

TUNCELİ - Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Meteorolojinin uyarısının ardından öğlen saatlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış nedeni ile caddeler su birikintisi oluşurken, bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf, saçaklarda biriken suları çubuk yardımı ile boşaltırken, fırça yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

Yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Tunceli'yi sağanak vurdu
Tunceli'yi sağanak vurdu
Tunceli'yi sağanak vurdu
Tunceli'yi sağanak vurdu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Nazimiye, Tunceli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'yi sağanak vurdu - Son Dakika

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