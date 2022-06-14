Meteorolojinin uyarısının ardından öğlen saatlerinde Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış nedeni ile caddeler su birikintisi oluşurken, bazı iş yerlerini de su bastı. Esnaf, saçaklarda biriken suları çubuk yardımı ile boşaltırken, fırça yardımı ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

Nazimiye, Tunceli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'yi sağanak vurdu - Son Dakika

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