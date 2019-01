Tuncelili Besicilerin Oğlak ve Kuzu Mutluluğu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, bu yıl oğlak ve kuzularının beklenenden önce dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.

SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, bu yıl oğlak ve kuzularının beklenenden önce dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşıyor.



Küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Ovacık ilçesinde besiciler, zorlu kış mevsimine göğüs gererek en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarıyla ilgilenmeyi sürdürüyor.





"Kara kış"ın etkisini iyice gösterdiği şu günlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaştığı ilçede, işlerini güçlükle yapan besicilerin umutla beklediği oğlaklar dünyaya gelmeye başladı.



Her yıl ocak sonu ve şubat ile mart ayında başlayan oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle besicilerin ahırlardaki mesaisi de arttı.





Keçilerin doğum esnasında zorlanmasından dolayı ahırlarda nöbet tutup hayvanlara doğum sırasında veteriner gibi yardımcı olan besiciler, oğlakların sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için çaba gösteriyor.





Doğum sonrası oğlakları soğuktan korumak için kıyafetlere saran besiciler, daha sonra onlara ağız sütü vererek bağışıklık kazandırıyor.





İnek sütü ile besleniyorlar



Oğlakların bazıları günde iki kez buluşturuldukları annelerinin sütünün az olması nedeniyle yeterli beslenemiyor. Hayvan yetiştiricileri bu nedenle zaman zaman ineklerini sağıp biberona koydukları süt ile oğlakları besliyor.



Oğlakların yanı sıra besicilerin yeni doğum yapan koyunlarının kuzuları da renkli ve sevimli halleriyle besicilerin yüzünü güldürüyor.





Besicilerden Umut Candaş Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvan yetiştiriciliğinin yöre sakinleri için vazgeçilmez ve en önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.





Kış mevsiminin zor geçtiğine dikkati çeken Yarar, "Bu yıl hayvanlarımız erken yavrulamaya başladı. Hayvanlarımız erken yavrulamaya başladığı için de hem mutluluk hem zor günler geçiriyoruz. Oğlakların doğumu karlı ve soğuk havaya denk geldi. Bizler de keçiler yavrulamaya başladığı zaman oğlağın sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için nöbet tutuyoruz." dedi.



Her yıl doğacak oğlakları sabırsızlıkla bekliyorlar



Yarar, keçilerin genellikle ocak ayının sonlarında başlayıp şubat ve martta doğum yaptığını aktararak, şunları kaydetti:



"Her yıl yeni doğacak oğlakları sabırsızlıkla bekliyoruz. Oğlaklar bizler için çok önemli. İlçemizde kış çetin ve zor geçiyor. Hayvanlarımız olumsuz hava koşullarından çok etkilendiği için annelerinin sütü azalan bazı oğlaklar aç kalıyor. Bizler de ineklerden elde ettiğimiz sütü biberona koyup oğlakları beslemeye çalışıyoruz."



Oğlaklar ile kuzuların bazılarının annelerinin yanından ayrılmaması ve bir kısmının da besicilerce verilen biberondaki sütü keyifle içmesi sevimli görüntüler oluşturdu.

