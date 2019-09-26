Son Dakika Haberleri: Tuncelili çiftçiye, 56 ton tohum dağıtıldı
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Tuncelili çiftçiye, 56 ton tohum dağıtıldı

39 dakika önce

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de çiftçilere 56 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

Tuncelili çiftçiye, 56 ton tohum dağıtıldı, System.String[]

TUNCELİ (İHA) – Tunceli'de çiftçilere 56 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 yılında Bitkisel Üretim ve Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 1'inci sınıf ekmeklik Ayyıldız buğday tohumunun çeşidinin yaygınlaşması için çalışma yaptı. Çalışma kapsamında merkez ile Çemişgezek, Pertek, Hozat, Mazgirt, Ovacık ve Nazımiye ilçelerindeki üreticilere toplam 56 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi.


Tohum dağıtımına ilişkin bilgi veren İl Müdürü Orhan Kaya, "Erzurum Doğu Anadolu Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Ayyıldız Buğday Tohumu ile 2017 yılında ilimiz Çimenli ve Burmageçit köylerinde demonstrasyon çalışması yapılmış, ilimiz ortalamasının çok üzerinde dekara 362 kilogram verim alınmıştır. Dağıtılan tohumun verimliliği yüksek, ilin iklim şartlarına uygun, kuraklığa, soğuğa, dona, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklıdır. Protein oranı yüzde 14-16, un verimi yüzde 61 olan 1'inci sınıf ekmeklik Ayyıldız buğday tohumu ilimiz çiftçilerine dağıtımı yapılmış olup bundan sonra da ilimiz çiftçilerinin üretimden en yüksek kazancı elde etmesi ve verimli çeşitlerin yaygınlaşması için il müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:21 Kaynak: İHA
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