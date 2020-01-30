Tuncelili çocuklardan deprem için duyarlılık çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuncelili çocuklardan deprem için duyarlılık çağrısı - Son Dakika

Tuncelili çocuklardan deprem için duyarlılık çağrısı

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Tunceli'de çocuklar video çekerek yardım çağrısı yaptı.

Tuncelili çocuklardan deprem için duyarlılık çağrısı, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Tunceli'de çocuklar video çekerek yardım çağrısı yaptı.


AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından çocuklar tarafından çekilen videolarla ile deprem konusunda dayanışma ve duyarlılık çağrısında bulundu. Videoda Kızılay'ın çalışmasına da destek isteyen çocuklar, "Deprem yazıp 2868'e gönderelim" çağrısında bulundu.


Öte yandan AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nın da mahalle başkanları öncülüğünde depremzedelerle dayanışma amacıyla mahallelerde çalışma başlatıldığı belirtildi. - TUNCELİ

Tunceli, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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