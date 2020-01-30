Tuncelili çocuklardan deprem için duyarlılık çağrısı - Son Dakika

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Tuncelili çocuklardan deprem için duyarlılık çağrısı
6 saat önce
Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Tunceli'de çocuklar video çekerek yardım çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Tunceli'de çocuklar video çekerek yardım çağrısı yaptı.
AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından çocuklar tarafından çekilen videolarla ile deprem konusunda dayanışma ve duyarlılık çağrısında bulundu. Videoda Kızılay'ın çalışmasına da destek isteyen çocuklar, "Deprem yazıp 2868'e gönderelim" çağrısında bulundu.
Öte yandan AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nın da mahalle başkanları öncülüğünde depremzedelerle dayanışma amacıyla mahallelerde çalışma başlatıldığı belirtildi. - TUNCELİ
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