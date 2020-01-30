Tuncelili çocuklardan depremzedelere destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuncelili çocuklardan depremzedelere destek çağrısı - Son Dakika

Tuncelili çocuklardan depremzedelere destek çağrısı

6 saat önce

TUNCELİLİ çocuklar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek için çağrıda bulundu.

Tuncelili çocuklardan depremzedelere destek çağrısı, System.String[]

TUNCELİLİ çocuklar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek için çağrıda bulundu. AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nın desteğiyle hazırlanan videoda çocuklar, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Çocuklar, Türk Kızılayı'nın Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek olmak için 2868'e SMS yollanmasını istedi.


AK Parti, Malatya, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:57:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuncelili çocuklardan depremzedelere destek çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]