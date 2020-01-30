Tuncelili çocuklardan depremzedelere destek çağrısı - Son Dakika

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Tuncelili çocuklardan depremzedelere destek çağrısı
6 saat önce
TUNCELİLİ çocuklar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek için çağrıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
TUNCELİLİ çocuklar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek için çağrıda bulundu. AK Parti Tunceli İl Başkanlığı'nın desteğiyle hazırlanan videoda çocuklar, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Çocuklar, Türk Kızılayı'nın Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek olmak için 2868'e SMS yollanmasını istedi.
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