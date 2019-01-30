Son Dakika Haberleri: Tuncelili Çocukların Kar Yığınındaki Kızak ve Takla Keyfi

Tuncelili Çocukların Kar Yığınındaki Kızak ve Takla Keyfi

38 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince toplanan kar yığınları çocukların eğlence alanına dönüştü.

Tuncelili Çocukların Kar Yığınındaki Kızak ve Takla Keyfi, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince toplanan kar yığınları çocukların eğlence alanına dönüştü.

Kentte bir aydır aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle belediye ekiplerince yolların yanı sıra cadde ve sokaklardan temizlenen kar kütleleri, iş makinesi ile Merkez Pulur Mahallesi'ndeki bir alana toplandı.

Yüksekliği 10 metreyi bulan bu kar yığınlarını eğlence alanına dönüştüren çocuklar kar yığınlarına tırmanıp kızakla kayarak ya da takla atarak eğlenceli anlar yaşıyor.

Renkli görüntüler oluşturan çocuklar, zaman zamanda kar topu oynayarak gönüllerince eğleniyor.

Kızakla kayan çocuklardan Arda Kızıl Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karda oynamanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Günün büyük bir bölümünü arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdiğini belirten Erdoğan, "Şu an hava çok güzel. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Bu şekilde yarıyıl tatilinin de keyfini çıkarıyorum. Evimizin yanında kardan tepeler var. Kızaklarla oraya tırmanıyoruz. Bazen tek bazense üç kişi kızağa biniyoruz. Çok eğlenceli oluyor, düşüyoruz."

Erdoğan, arkadaşları ile kardan adam yapıp kartopu da oynadıklarını ifade ederek, yarıyıl tatilini eğlenceli geçirdiklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

Ovacık, Tunceli, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, PFDK'ya Sevk Edildi Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi

1'ü Türk 8 Kişi! Eşcinsel Köyü Erkekleri Bahçıvanın Cinayetlerine Kurban Gitti HDP'den Erdem Gül Açıklaması: CHP'nin Adayını Destekliyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:27:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuncelili Çocukların Kar Yığınındaki Kızak ve Takla Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]