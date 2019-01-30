Tuncelili Çocukların Kar Yığınındaki Kızak ve Takla Keyfi

Tunceli
'nin Ovacık
ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekiplerince toplanan kar yığınları çocukların eğlence alanına dönüştü.
Kentte bir aydır aralıklarla etkili olan kar yağışı sebebiyle belediye ekiplerince yolların yanı sıra cadde ve sokaklardan temizlenen kar kütleleri, iş makinesi ile Merkez
Pulur Mahallesi'ndeki bir alana toplandı.
Yüksekliği 10 metreyi bulan bu kar yığınlarını eğlence alanına dönüştüren çocuklar kar yığınlarına tırmanıp kızakla kayarak ya da takla atarak eğlenceli anlar yaşıyor.
Renkli görüntüler oluşturan çocuklar, zaman zamanda kar topu oynayarak gönüllerince eğleniyor.
Kızakla kayan çocuklardan Arda Kızıl Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karda oynamanın çok keyifli olduğunu söyledi.
Günün büyük bir bölümünü arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdiğini belirten Erdoğan, "Şu an hava çok güzel. Arkadaşlarımla çok eğleniyorum. Bu şekilde yarıyıl tatilinin de keyfini çıkarıyorum. Evimizin yanında kardan tepeler var. Kızaklarla oraya tırmanıyoruz. Bazen tek bazense üç kişi kızağa biniyoruz. Çok eğlenceli oluyor, düşüyoruz."
Erdoğan, arkadaşları ile kardan adam yapıp kartopu da oynadıklarını ifade ederek, yarıyıl tatilini eğlenceli geçirdiklerini sözlerine ekledi.