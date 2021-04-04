Tuncelili esnaftan örnek uygulama "Askıda kitap" - Son Dakika

Tuncelili esnaftan örnek uygulama "Askıda kitap"

04.04.2021 17:02
Tuncelili esnaftan örnek uygulama

Türkiye'de okuma yazma oranı en yüksek olan Tunceli'de "Askıda kitap" uygulaması hayata geçirildi.

Türkiye'de okuma yazma oranı en yüksek olan Tunceli'de "Askıda kitap" uygulaması hayata geçirildi. Pertek ilçesinde bir fırında hayata geçirilen uygulama vatandaşlardan olumlu tepki alıyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde pide fırını işleten Jeoloji Mühendisi Barış Palancı (29) "Askıda ekmek" uygulamasının ardından "Askıda kitap" uygulamasını hayata geçirdi. Pide fırınından ekmek alan vatandaşlar, diledikleri kitabı alıp okuyabiliyor. Palancı, uygulamanın başlamasından bu yana ilçede 2 bin civarında kitabın el değiştirdiğini söyledi. Covid-19 pandemisi nedeniyle çok fazla kitabı sergileyemediklerini belirten Palancı, üniversiteye hazırlık kitapları konusunda eksikleri olduğunu bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Uygulama sayesinde 15 kadar kitap okuduğunu belirten vatandaşlardan Erkan Katırcı, "Barış arkadaşımızın uygulaması son derece güzel. Kitap alıp okuyorum, arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bugüne kadar 14-15 kitap okudum. Askıda ekmeğimiz varsa kitabımız da olsun. Evde duracağına insanlar alıp okusunlar. Biz de elimizde kitap olduğu zaman insanların okuması için getirip bırakıyoruz" dedi.

Uygulamanın tutup tutmayacağını bilmediğini belirten Mert Gür ise, "Ancak insanlar zamanla kitap almaya başladılar. Değiş tokuş yaptılar. Ben de üniversite öğrencisiyim. Uygulama sayesinde 5 kitap okudum" diye konuştu.

"Midemiz için ekmeğe, zihnimiz için kitaba ihtiyacımız var"

Uygulamayı başlatan işletmeci Barış Palancı, "Nasıl ki midemizi, bünyemizi doyurmak için ekmeğe ihtiyacımız varsa zihinsel, bedensel, düşünsel fikirlerimizi geliştirmek için kitaba ihtiyacımız var. Kitaplarımızı burada sergiliyoruz. Ekmek alanlar bu nedir diye soruyor. Okumayı seven arkadaşlar kitap alıyor, arkadaşlarına tavsiye ediyor. Uygulama birden bire yayıldı. Şu anda Pertek'te 2 bin kadar kitabımız elden ele değişiyor. Kitaplarımızın çoğunu Covid'den dolayı getiremiyoruz. Çok iyi tepkiler alıyoruz. İnsanlar alıp okuyorlar" şeklinde konuştu.

"Yardım kolisine bile kitap koydu"

Yılbaşında 50 yardım kolisi dağıttıklarını aktaran Palancı, "Kolilerin her birinin içine dünya klasiklerinden bıraktık. İnsanlar 'sıvı yağ, tavuk niye bırakmadınız' değil de 'bizim 4 çocuğumuz var, niye bir kitap koydunuz' dediler. Bu paha biçilmez bir mutluluk oldu bizim için. Biz Tunceliliyiz. Bütün Türkiye, dünya bizim okumaya olan açlığımızı biliyor. Yüzde 97 okuryazar oranına sahibiz. Umarım bu yüzde yüz olur. Romanlarımız var ancak üniversite hazırlık kitaplarımız az. Çocuklarımız zeki. Kursa giden, gidemeyen var. Hazırlık kitapları gelirse seve seve onlara ulaştırırız" diye konuştu. - TUNCELİ

Tuncelili esnaftan örnek uygulama Askıda kitap
Tuncelili esnaftan örnek uygulama Askıda kitap
Tuncelili esnaftan örnek uygulama Askıda kitap
Tuncelili esnaftan örnek uygulama Askıda kitap
Tuncelili esnaftan örnek uygulama Askıda kitap
Tuncelili esnaftan örnek uygulama Askıda kitap
Tuncelili esnaftan örnek uygulama Askıda kitap

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuncelili esnaftan örnek uygulama 'Askıda kitap' - Son Dakika


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