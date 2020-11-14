Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi - Son Dakika

Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi

14.11.2020 10:08
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi, System.String[]

TUNCELİ'de, sosyal medyadan iletişime geçerek, bir araya gelen hayvansever gençler, yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını her gün onlarca kilometre yol katederek besliyor.

TUNCELİ'de, sosyal medyadan iletişime geçerek, bir araya gelen hayvansever gençler, yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını her gün onlarca kilometre yol katederek besliyor. Hayvanseverler, Pülümür ve Munzur Vadisi'nde de hayvanların beslenmesi için mama noktaları oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle halkın zorunlu haller dışında evlerinde kalması, restoran gibi işletmelerin erken saatlerde kapanması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmasında zorluk başladı. Tunceli'de bu durumu fark eden bir grup genç, gerek kendilerinin satın aldığı gerekse hayvanseverler tarafından gönderilen mamalar ile sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Hayvanseverler, her gün düzenli olarak kent merkezinden başlayarak, Pülümür ve Munzur Vadisi boyunca sokak hayvanlarını besliyor. Grup, sokak hayvanlarının daha rahat beslenmesi amacıyla belirledikleri alanlara mamalık monte ediyor.

'KAPINIZIN ÖNÜNE BİR KAP SU KOYSANIZ YETER'Daha çok can dostuna ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Ege Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencisi Rojda Yıldız, "Sokak hayvanları için yardımseverlerden topladığımız bağışlarla mamalık yaptırdık. Bu mamalıkların 20 kilogram mama hazneleri var. Buradaki amacımız sokak hayvanları için yaptığımız beslemeleri daha kolay hale getirmek. Çünkü gönüllüler olarak yaptığımız çalışmada çok zorlanıyorduk. Topladığımız bağışlar sayesinde 4 tane mamalık yaptırdık. Kış boyu kırsal alandaki lokantalar kapalı olduğu için bu mamalıkların bölgeye konulması lazımdı. Zamanla mamalıkların sayısı artacak. Şu an bütçemiz sadece buna yetti. İnsanlardan bağış bekliyoruz. Yaz aylarında hayvanlar sorun yaşamıyor çünkü piknik yapan insanlar bölgeye geliyor ve onlardan besleniyorlar. Bu çalışmaları gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bizim elimizden sadece hayvanları bir nebzede olsun doyurmak geliyor ve tedavilerini yapıyoruz. Elinizden geldiğince evdeki artık yemekleri, bir kap su bile olsa kapınızın önüne koymasını istiyoruz" dedi.

Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi
Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi

Sokak Hayvanları, Tunceli, Pülümür, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi - Son Dakika


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