Tuncelili gençlerin sokak hayvanları için 'iyilik' mesaisi - Son Dakika

TUNCELİ'de, sosyal medyadan iletişime geçerek, bir araya gelen hayvansever gençler, yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını her gün onlarca kilometre yol katederek besliyor. Hayvanseverler, Pülümür ve Munzur Vadisi'nde de hayvanların beslenmesi için mama noktaları oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle halkın zorunlu haller dışında evlerinde kalması, restoran gibi işletmelerin erken saatlerde kapanması nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmasında zorluk başladı. Tunceli'de bu durumu fark eden bir grup genç, gerek kendilerinin satın aldığı gerekse hayvanseverler tarafından gönderilen mamalar ile sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Hayvanseverler, her gün düzenli olarak kent merkezinden başlayarak, Pülümür ve Munzur Vadisi boyunca sokak hayvanlarını besliyor. Grup, sokak hayvanlarının daha rahat beslenmesi amacıyla belirledikleri alanlara mamalık monte ediyor.