Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyor - Son Dakika

Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyor

6 saat önce

Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyorTunceli'nin Pertekli ilçesinde bakır işleme atölyelerinde eğitim alan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyor

Tunceli'nin Pertekli ilçesinde bakır işleme atölyelerinde eğitim alan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Pertek ilçesinde 2 yıl önce halk eğitimi merkezince açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan 30 kadın, usta öğretici Nazım Civan'dan eğitim aldı. Kursu başarıyla tamamlayan 5 kadın, merkez bünyesindeki bakır işleme atölyesinde istihdam edildi. Bakıra hayat veren kadınların ürettikleri ürünler Tunceli Valiliği, ilçe kaymakamlıklarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki kamu kurum ve kuruluşlarına satılıyor.

'KADINLARIMIZ ARACILIĞIYLA BU MESLEĞİ YAŞATIYORUZ'

Bakır işleme atölyesinin usta öğreticisi Nazım Civan, Türkiye'de bakır işlemesinin, bir erkek mesleği olarak görüldüğünü ancak Pertekli kadınların bu işi çok daha iyi yaptığını söyledi. Civan, Bakır işleme işini Türkiye'de hep erkekler yapardı. Pertek Halk Eğitim Merkezi 2 yıl önce kadınlara yönelik böyle bir kurs açınca 30 kadın katıldı ve başarıya kursu tamamladılar. Şu an merkezimizin bünyesinde bakır işleme atölyemizde 5 kadın istihdam ediliyor. Bakır işleme sanatı günümüzde kaybolmak üzere ama biz Pertek'te kadınlarımız aracılığıyla bu mesleği yaşatmaya devam ediyoruz. Bizden sonraki nesillerin de bu sanatı yapabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Pertekli kadınlar bu mesleği çok severek ve isteyerek yapıyor. Özellikle Tunceli Valimiz Tuncay Sonel ile Pertek Kaymakamımız Emin Nasır bize destekleri çok oluyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkürlerimizi iletiyorum. Tuncelili iş insanlarının desteğini bekliyoruz dedi.

'BİZ KADINLAR HER MESLEĞİ RAHATLIKLA YAPABİLİRİZ'

Atölyede çalışan Elif korkmaz, kadınların her mesleği rahatlıkla yapabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi Biz zor olanı başardık. Bu mesleği Türkiye'de genelde erkekler yapardı ama görüyorsunuz kadınlar daha iyi yapıyor. Biz kadınlar her mesleği rahatlıkla yapabiliriz. Ben ağırlıklı olarak Tunceli yöresini temsil eden Aleviliği temsil eden motifleri bakır hediyeliklere işliyorum. Şu an bakır tepsiye semah dönen iki kişiyi ve Hz. Ali'nin kılıcını işliyorum. Her türlü işlemeyi motifi rahatlıkla bakır üzerine işliyoruz. Ürünlerimizi satın alıp bize destek olunursa daha iyi ürünler üretebiliriz.

Tuncelili kadınlar, bakır işlemeciliğini yaşatıyor

Tunceli, Türkiye, Pertek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:55 Kaynak: DHA
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