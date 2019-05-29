Son Dakika Haberleri: Tuncelili kadınlar, çölyak hastalığı için platform kurdu
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Tuncelili kadınlar, çölyak hastalığı için platform kurdu

39 dakika önce

TUNCELİ'de 4 kadın, 'Çölyak Platformu' kurdu.

Tuncelili kadınlar, çölyak hastalığı için platform kurdu, System.String[]
TUNCELİ'de 4 kadın, 'Çölyak Platformu' kurdu. Kadınlar, çölyak hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.
Yaptıkları araştırmayla kentte 70 çölyak hastası olduğunu tespit eden 4 kadın, biraraya gelip, hem hastalığa karşı bilinçlenmeyi artırmak hem de hastaların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 'Çölyak Platformu' kurdu. Platform Sözcüsü Özlem Aygül, kendisinin de çölyak hastası olduğunu belirterek, "Uzun bir çaba sonunda Tunceli'de 70 çölyak hastası olduğunu tespit ettik. En büyük eksiğimiz toplumun bu konudaki bilinçsizliği. Hepimiz hastalanıyoruz, doktora gidiyoruz, kullandığımız birçok ilaçta gluten var. Doktorların çoğunluğu hangi ilaçta gluten olup olmadığını bilmiyor. Çölyak hastası olduğumuzu söylememize rağmen gluten içeren ilaçlar veriyorlar. Eczaneler de bu konuda çok bilgisiz. Yani her anlamda zorlanıyoruz. Lokantalar bizi yok sayıyor. Kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz ama çok zorlanıyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman yiyeceğimizi, ekmeğimizi yanımızda bulunduruyoruz. Tek istediğimiz başta doktorlar, eczacılar ve öğretmenler bu konuda ciddi eğitimden geçirilsin" dedi.
'KANTİNLER GLUTENSİZ YİYECEK SATMIYOR'
2 çocuğu çölyak hastası olan Özge Aksun, glutensiz ürünleri bulmakta zorluk yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Çölyak hastası olan iki kızımdan biri ana sınıfına gidiyor, diğeri ilkokul ikinci sınıfta okuyor. İlkokula giden kızım, okulu bırakmak istediğini söyledi. Okul kantininde ya da sınıfta, çocukların yediklerinden yemek istediğini söyledi. Öğretmeni glutenli ürünler konusunda bilgi sahibi değil. Kantinlerde glutensiz yiyecek satılmıyor."
Çölyak ve diyabet hastası Tülay Düztaş da toplumun çölyak hastalığı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Her yere küçük bir bavulla gidiyorum. Tunceli'de glutensiz un bulamıyoruz. Birkaç yer satıyor onlar da siparişle getiriyor. Unumuz bitince birkaç gün ekmek yemeden yaşıyoruz, mecburen. Sağlık Bakanlığı'nın toplumun ve doktorların çölyak hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 Kaynak: DHA
Tunceli, Güncel
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