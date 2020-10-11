Tuncelili karateci Nil'in yüreği minik ama hedefleri büyük - Son Dakika

Tuncelili karateci Nil'in yüreği minik ama hedefleri büyük

11.10.2020 11:07
Tuncelili karateci Nil'in yüreği minik ama hedefleri büyük, System.String[]

Tunceli'de karatedeki yeteneğiyle dikkati çeken ve kendisinden yaşça büyüklerle antrenman yaparak müsabakalara hazırlanan 7 yaşındaki Nil Gezer, gelecekte milli sporcu olup madalyalara uzanmayı hedefliyor.

Tunceli'de karatedeki yeteneğiyle dikkati çeken ve kendisinden yaşça büyüklerle antrenman yaparak müsabakalara hazırlanan 7 yaşındaki Nil Gezer, gelecekte milli sporcu olup madalyalara uzanmayı hedefliyor.

Kentteki Diyap Ağa İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nil Gezer, annesi Semra Can Gezer'in çocukluk hayallerinden biri olan karateye iki yıl önce ilgi duyarak başladı.

Dersim Akademi Spor Kulübü bünyesinde görevli karate antrenörleri İlknur Çavdar Çiğdem ve Celal Cüvelek'ten eğitim alan minik sporcu, azmi, öz güveni ve disipliniyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Nil Gezer, Ali Baba Mahallesi'ndeki karate salonunda kendinden yaşça büyük sporcularla antrenmanlar yapıyor.

1. International Amsterdam e-Karate Kupası'nda şampiyon oldu

Küçük yaşına rağmen hedeflerini büyük tutan Gezer'in, Hollanda Karate Federasyonu tarafından internet üzerinden düzenlenen 1. International Amsterdam e-Karate Kupası'nda kumitede 8 yaş altında birinci oldu.

Minik sporcu Nil Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karateyle annesinin isteği üzerine tanıştığını söyledi.

Ağabeyi ile geldiği karate kursundan büyük keyif aldığını ifade eden Gezer, "Karateye ilk başladığımda değişik geldi ve sonradan alıştım. Buradaki arkadaşlarımla aram çok iyi. Onlarla maç yapıyoruz. Karatedeki hareketlere çalışıyoruz. Çubuklarda uygulama yapıyoruz. Lapalarla teknik çalışıyoruz. İlerde milli sporcu olup, başarılar elde etmek istiyorum." diye konuştu.

Anne Semra Can Gezer ise kızı gibi kendisinin de çocukluk yıllarında karateye ilgi duyduğunu anlattı.

Karateci olmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu aktaran Gezer, şunları kaydetti:

"Bulunduğum yer hem ilçe hem de karate okulu bulunmadığı için hayalimi gerçekleştiremedim. Ben de bu hayalimi çocuklarım için gerçekleştirmek istedim. Oğlum ve kızımı karateye yönlendirdim. Nil, karateye başladığında 5 yaşındaydı. Küçüktü ama hep hevesli ve istekliydi."

Annesi olarak kızıyla gurur duyduğunu dile getiren Gezer, "Onun bu azmini görünce çok mutlu oluyorum. Benim istediğim bir şeyi kızım başarıyor ve isteyerek yapıyor. Ben kızımı bu şekilde gördükçe hayalimi gerçekleştirmiş kadar mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.

Antrenör Çiğdem: "Nil çok yönlü bir çocuk"

Antrenör İlknur Çavdar Çiğdem de kentteki çocukların spora çok yatkın olduğunu ve ailelerin bu konuda çocuklara büyük destek verdiğini belirtti.

Minik sporcu Gezer'in kentteki özel sporculardan biri olduğunu aktaran Çiğdem, "Çok yönlü bir çocuk. Hem bilişsel anlamda zeki hem de fiziksel olarak da çok yetenekli. Gelecekte gerçekten de çok güzel başarılar elde edebilecek çocuklardan biri. Amsterdam'da on-line karate şampiyonası düzenlediler. Biz de bu turnuvaya 8 sporcu olarak katıldık. Nil, kendi kategorisinde şampiyonluğu elde etti." ifadelerini kullandı.

Milli Sporcu, Amsterdam, Tunceli, Sporcu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tuncelili karateci Nil'in yüreği minik ama hedefleri büyük - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Alevlerle mücadele 33 saat sürdü! Hatay'ı küle çeviren yangından geriye bu görüntüler kaldı Süleyman Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin fotoğrafını paylaştı: Bizim aslanlar yine yakaladı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak         
11:45
'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor 'Meyvelerin kraliçesi' olan mini kivinin kilosunu 50 liradan satan çiftçi, siparişlere yetişemiyor         
11:00
Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü         
10:08
Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor         
09:56
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 12:12:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuncelili karateci Nil'in yüreği minik ama hedefleri büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei