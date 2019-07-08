Tuncelili sporcu, Kick Boks'ta Türkiye birincisi oldu
39 dakika önce
Tuncelili Kick Boks Sporcusu Erivan Barut, Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
Tuncelili Kick Boks Sporcusu Erivan
Barut, Türkiye
birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Erzurum
'da düzenlendi. Şampiyonaya Tunceli'yi temsilen Dersim
Kick Boks Spor Kulübü'nden katılan Erivan Barut, büyük bayanlar Full Kontak kategorisinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Barut aynı zamanda Low Kick kategorisinde de Türkiye üçüncüsü oldu.
Sporcusunu başarısından dolayı tebrik eden Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam, kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti. - TUNCELİ
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