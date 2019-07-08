Son Dakika Haberleri: Tuncelili sporcu, Kick Boks'ta Türkiye birincisi oldu
Son Dakika Spor Haber

Tuncelili sporcu, Kick Boks'ta Türkiye birincisi oldu

39 dakika önce

Tuncelili Kick Boks Sporcusu Erivan Barut, Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Tuncelili sporcu, Kick Boks'ta Türkiye birincisi oldu, System.String[]
Tuncelili Kick Boks Sporcusu Erivan Barut, Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 1-7 Temmuz tarihleri arasında 60 ilden yaklaşık 4 bin sporcunun katılımıyla Erzurum'da düzenlendi. Şampiyonaya Tunceli'yi temsilen Dersim Kick Boks Spor Kulübü'nden katılan Erivan Barut, büyük bayanlar Full Kontak kategorisinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Barut aynı zamanda Low Kick kategorisinde de Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcusunu başarısından dolayı tebrik eden Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam, kendilerine destek veren kurumlara teşekkür etti. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
Türkiye, Erivan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı! Sponsor aranıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:50:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tuncelili sporcu, Kick Boks'ta Türkiye birincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]