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Tuncelili vatandaştan örnek davranış: Her gün onlarca yaban kekliğini besliyor - Son Dakika

Tuncelili vatandaştan örnek davranış: Her gün onlarca yaban kekliğini besliyor

11.02.2022 11:58

Tuncelili vatandaştan örnek davranış: Her gün onlarca yaban kekliğini besliyorTUNCELİ Tunceli'de bir vatandaş, zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan onlarca yaban kekliğini buğdayla besliyor.

Tuncelili vatandaştan örnek davranış: Her gün onlarca yaban kekliğini besliyor

TUNCELİ Tunceli'de bir vatandaş, zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan onlarca yaban kekliğini buğdayla besliyor.

Tunceli, son yılların en çetin kış koşullarını yaşıyor. Kış mevsimi sadece insanların değil yaban hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmak konusunda sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için kent genelinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri ve jandarma tarafından yemleme çalışması yapılırken kimi gönüllü vatandaşlar da bu çalışmalara destek veriyor. Bu duyarlı vatandaşlardan biri de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşayan Altan Şahin. Şahin, kış mevsimi boyunca her gün onlarca keklik için doğaya buğday bırakıyor. Her gün aynı saatlerde yüksek kesimlerden aşağılara inerek Şahin'in bıraktığı buğdaylarla karınlarını doyuran yaban keklikleri yeniden doğal ortamına dönüyor.

Kışın son derece çetin geçtiğini belirten Altan Şahin, "Kekliklerin yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadıklarını görünce ben de kendi imkanlarımla buğday satın alarak onlara bıraktım. İlk zamanlar çekinerek gelip buğdaydan yiyen yaban keklikleri daha sonra yakınlarına sokulmama aldırış etmeden yemlerden yemeye başladılar. Çünkü onlara zarar vermeyeceğimi anladılar. İmkanlarım yettiğince mevsim boyunca yemleme çalışmalarına devam edeceğim. Bu konuda duyarlı insanlardan da yem konusunda destek bekliyorum" dedi.

Tuncelili vatandaştan örnek davranış: Her gün onlarca yaban kekliğini besliyor
Tuncelili vatandaştan örnek davranış: Her gün onlarca yaban kekliğini besliyor
Tuncelili vatandaştan örnek davranış: Her gün onlarca yaban kekliğini besliyor

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Tunceli, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuncelili vatandaştan örnek davranış: Her gün onlarca yaban kekliğini besliyor - Son Dakika


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