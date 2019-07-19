Son Dakika Haberleri: Tuncer Cücenoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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Tuncer Cücenoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün 75 yaşında hayatını kaybeden oyun yazarı, oyuncu ve yönetmen Tuncer Cücenoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Tuncer Cücenoğlu, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün 75 yaşında hayatını kaybeden oyun yazarı, oyuncu ve yönetmen Tuncer Cücenoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Cücenoğlu için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Cücenoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Müjdat Gezen, Can Kolukısa ve Cem Cücenoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılar, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur ile vatandaşlar katıldı.
Törende, yazarın eşi Aygül Cücenoğlu ve oğlu Umut Cücenoğlu taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazının ardından, Tuncer Cücenoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tuncer Cücenoğlu kimdir?
Oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, 10 Nisan 1944'te Çorum'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun olan Cücenoğlu'nun eserleri, Devlet Tiyatroları ve Şehir Tiyatroları ile özel tiyatrolarda sahnelendi.
Cücenoğlu, 2011'de 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde, "Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü"ne layık görülmüştü.
Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:43 Kaynak: AA
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