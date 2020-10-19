Tuncer, hikayeleri ile izleyenleri iç dünyalarına yolculuğa çıkardı - Son Dakika

Tuncer, hikayeleri ile izleyenleri iç dünyalarına yolculuğa çıkardı

19.10.2020 14:48
Tuncer, hikayeleri ile izleyenleri iç dünyalarına yolculuğa çıkardı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri programı, "Medeniyetin Kalbine Yolculuk" başlığı ile şair-yazar Serdar Tuncer'in katılımıyla gerçekleşti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Medeniyet Söyleşileri programı, "Medeniyetin Kalbine Yolculuk" başlığı ile şair-yazar Serdar Tuncer'in katılımıyla gerçekleşti.

Gelenekten geleceğe bir köprü kurmak, milli değerleri inşa etmek, dini ve manevi kodlarımızı canlı tutmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü kuruluşlar Daire Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan Medeniyet Söyleşileri'nin sekizinci konuğu televizyon program yapımcısı ve sunucusu, şair-yazar Serdar Tuncer oldu. Programda sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat edildi. Tuncer, yeni tip Koronavirüs (COVID-19) sürecinde birçok etkinliği ertelendiğinin altını çizerek, bu denli geniş önlemlerin alınarak, usulüne uygun olarak böyle bir etkinliği düzenledikleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Sınırlı sayıda izleyicinin katıldığı program ayrıca Büyükşehir Belediyesi Youtube, Instagram, Twitter ve Facebook resmi hesaplarında canlı yayınlandı.

İki ana bölümden oluşan programın ilk bölümünde söyleşi gerçekleştirilirken ikinci bölümde katılımcıların sorularına yanıtlar arandı. Ayrıca Tuncer'in eserleri gelen konuklara hediye edildi. Tuncer, sohbeti boyunca insan ruhunun selim bir kalp için ihtiyaç duyduklarından bahsetti. Örneklerle ve peygamberlerin hayatlarından kesitlerin paylaşıldığı program boyunca, ayet ve hadislerle de insan hayatının halleri anlatıldı, insanın kalbine tesir eden yaşanmış örneklere değinildi. Tuncer kendisine ait olan 'Kurbanım' şiirini seslendirerek izleyicilere güzel anlar yaşattı. Program hediye ve çiçek takdimiyle son buldu.

Ceylan: Uzun zamandır ihmal ettiğimiz içimizi dinleyeceğiz

Moderatörlüğünü Mehmet Açıkgöz'ün gerçekleştirdiği programın açılış konuşmasını yapan Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı Koordinatörü Ömer Faruk Ceylan, "Dışımızdaki uğultu o kadar kaplamıştı ki benliğimizi, kumdan kalemizi saray bellemiş ve kendimizden başka her şeye nazar eder olmuştuk. Sonra bir şey oldu, adeta dünyanın baş döndüren hızını kesen, insanlığı durmaya ve köşelerine çekilmeye zorlayan bir şey. Yavaşladık, çokça durduk. Durdukça uzun zamandır yabancısı olduğumuz aynadaki aksimizle karşılaştık belki. Bu akşam medeniyetin kalbine doğru yapacağımız yolculukta sevgili Serdar Tuncer bizimle olacak. Onunla sohbet edecek, ahvalimize ışık tutacak, gece ve yıldızlar susacak biz uzun zamandır ihmal ettiğimiz içimizi dinleyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Tuncer, hikayeleri ile izleyenleri iç dünyalarına yolculuğa çıkardı
Tuncer, hikayeleri ile izleyenleri iç dünyalarına yolculuğa çıkardı
Tuncer, hikayeleri ile izleyenleri iç dünyalarına yolculuğa çıkardı
Tuncer, hikayeleri ile izleyenleri iç dünyalarına yolculuğa çıkardı
Tuncer, hikayeleri ile izleyenleri iç dünyalarına yolculuğa çıkardı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Serdar Tuncer, Milli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tuncer, hikayeleri ile izleyenleri iç dünyalarına yolculuğa çıkardı - Son Dakika

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