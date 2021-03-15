Tuncer Hunca, Galatasaray başkanlığına aday oldu - Son Dakika

Tuncer Hunca, Galatasaray başkanlığına aday oldu

15.03.2021 15:56
Tuncer Hunca, Galatasaray başkanlığına aday oldu, System.String[]

Galatasaray Genel Kurul üyesi Tuncer Hunca, sarı-kırmızılılarda yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Genel Kurul üyesi Tuncer Hunca, sarı-kırmızılılarda yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi için yeni bir aday daha ortaya çıktı. Kulübün 6656 numaralı üyesi olan Tuncer Hunca, yapılacak seçimde 'Bizim bir andımız var' sloganıyla adaylığını açıkladı.

Tuncer Hunca yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın bir profesyonel futbol takımı olmanın çok ötesinde, faaliyet gösterdiği her branşta öncü rol üstlenen ve spor alanında Türkiye'nin lokomotifi olarak uluslararası başarıları amaçlayan bir spor kulübü olduğunu vurgulayarak, "Kupalar ve madalyalar kazanmanın yanı sıra, öz kaynaklarından Galatasaray'ın elçisi olabilecek nitelikli sporcular yetiştirmek ve dünya vitrinine çıkarmak, kulübümüzün misyonu gereğidir. Katılımcı, şeffaf, hesap verme sorumluluğu taşıyan akılcı ve ilkeli bir yönetim biçimi; Galatasaray'da güven ve inancın tesis edilmesini sağlayacak ve sürdürülebilir başarıya giden yolu açacaktır" diye konuştu.

Başkanlık seçiminde aday olduğunu açıklayan Tuncer Hunca, "52 yıldır üyesi olduğum; gelenekleriyle yetiştiğim Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceğini hep birlikte şekillendirmek için sorumluluk almaya talibim ve hazırım. Hepimiz sarı kırmızı renklere gönülden bağlıyız, bu renklerin ifade ettiği değerlere gönül borcu hepimizin. Galatasarayımızın bu en zor zamanında, 2021 yılını yol ayırımında; kulübümüzü, camiamızı, hepimizin özlem duyduğu şekilde birleştirmek, hak ettiği ve olması gereken yere taşımamız için benim gibi Galatasaraylı olmaktan şeref ve gurur duyan diğer kardeşlerim ve büyüklerimle birlikte taşın altına elimizi koymaya hazırız. Geçmişte bunu yaptık, geleceğimiz için bugün de seve seve yapmaya varız ve hazırız. Çünkü Bizim bir andımız var: Galatasaray'ı yaşamak, yaşatmak ve yarınlara taşımak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray, Futbol, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tuncer Hunca, Galatasaray başkanlığına aday oldu - Son Dakika Spor


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