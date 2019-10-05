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Tuncer Kaplan inşaatları inceledi

1 saat önce

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede belediye tarafından yaptırılan ve halen inşaatları süren alanlarda belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Tuncer Kaplan inşaatları inceledi, System.String[]

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede belediye tarafından yaptırılan ve halen inşaatları süren alanlarda belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Kaplan, yapılan seçimlerin ardından belediye meclis üyeleriyle Hıdırlık Tepesi ve Belediye Örnek Bahçesinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Kaplan, geldikleri Hıdırlık Tepesi Mesire Alanındaki çalışmaları ve yapılan işleri belediye meclis üyelerine anlatarak, "Hıdırlık tepesi muhteşem bir mekan olacak. Kısa bir süre sonra halkın hizmetine açacağız. Cam teras, Beypazarı'nı izlemek ve seyretme için bir balkon görevi yapmış olacak. Buradan Beypazarı'nın güzelliğini seyredebileceksiniz" ifadesinde bulundu.

Hıdırlık gezisi sonrasında AA kameralarına bir değerlendirmede bulunan Beypazarı belediye başkanı Tuncer Kaplan, şunları kaydetti.

"Yapılan çalışmalarda, ilk olarak bize destek veren belediye meclis üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçimden sonra ilk defa belediye meclis üyelerimizle buralarda incelemede bulunduk. Burası Beypazarı'nın balkonu diyebileceğimiz Hıdırlık Tepesi. Hıdırlık Tepesi inşaat alanı içindeyiz. Buradaki çalışmaları bu yıl bitirmeyi planladık ve Beypazarı'mızın gözbebeği, incisi olacak. Bir mekanı ilçeye kazandırmış olacağız. Hayırlı olur inşallah."

Tuncer Kaplan, Recep Kaplan, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:14 Kaynak: AA
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