Tuncer Ustael'in Müge Anlı'ya Gösterdiği Yerde Kemik Bulundu

On yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Meryem Tahnal ile ilgili şok edici gelişmeler yaşandı.

On yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Meryem Tahnal ile ilgili şok edici gelişmeler yaşandı.



Kocaeli Tütünçiftliği'nde 10 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Meryem Tahnal, aranmaya devam ediyor.



Genç kadının kaybolmasıyla ilgili Müge Anlı'ya itirafta bulunan eniştesi Tuncer Ustael, "Meryem'i öldürüp, Tütünçiftiliği sahilindeki böğürtlenliğin altına gömdüler" dedi. Müge Anlı'ya yapılan bu itirafı ihbar kabul eden Kocaeli Emniyeti, bahsi geçen bölgede kazı çalışması başlattı. Müge Anlı'nın canlı yayında takip ettiği kazı çalışması sırasında bir kemik bulundu. Kriminal ekip tarafından alınan kemiğin Meryem Tahnal'a ait olabileceği düşünülüyor. - İSTANBUL

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