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Tünektepe hizmete açıldı - Son Dakika

Tünektepe hizmete açıldı

19.07.2021 11:20
Tünektepe hizmete açıldı, System.String[]

Antalya'nın seyir noktası olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

Antalya'nın seyir noktası olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

Pandemi döneminde kapalı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri tekrar hizmet vermeye başladı. Belediye şirketi ANET tarafından işletilen tesis, ziyaretçilerini 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkararak Antalya manzarası sunuyor. Antalya'nın simgelerinden biri olan Tünektepe'ye çıkmak için pandemi kuralları nedeniyle 8 kişilik teleferik kabinlerinde 4 kişi seyahat edebiliyor.

Tünektepe Sosyal Tesisleri de hijyen ve fiziki mesafe kuralları içerisinde misafirlerini ağırlıyor. Sosyal tesislerde masalar 1.5 metre aralıklar halinde düzenlendi. Tünektepe'yi ziyaret eden misafirler sosyal tesislerde manzara eşliğinde, zengin menüden yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tesiste pizza evi, çay evi, ana restoran, dondurma evi, gözleme evi hizmet veriyor. Misafirler kafenin etrafına yerleştirilen dürbünlerle Antalya'yı keşfetme imkanı buluyor. Tesiste, hediyelik eşyaların satıldığı bir stant da bulunuyor. - ANTALYA

Tünektepe hizmete açıldı
Tünektepe hizmete açıldı
Tünektepe hizmete açıldı
Tünektepe hizmete açıldı
Tünektepe hizmete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Pandemi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tünektepe hizmete açıldı - Son Dakika


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