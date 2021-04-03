Tünektepe Teleferik 5 Nisan'da kapılarını açıyor - Son Dakika

Tünektepe Teleferik 5 Nisan'da kapılarını açıyor

03.04.2021 17:43
Tünektepe Teleferik 5 Nisan'da kapılarını açıyor, System.String[]

Bakım çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmete giriyor.

Bakım çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren tekrar hizmete giriyor.

Ziyaretçilere eşsiz bir Antalya manzarası keyfi sunan Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yıllık bakım sebebiyle 18 Ocak 2021 tarihindehizmete ara vermişti. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde ziyaretçilere daha konforlu ve güvenli hizmet sunabilmek adına yapılan kapsamlı bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Hafta içi her gün hizmet verecek

5 NisanPazartesi gününden itibaren pandemi kuralları çerçevesinde tekrar hizmet vermeye başlayacak tesis vatandaşları ve kente gelen ziyaretçileri Antalya'nın eşsiz manzarası ile buluşturmaya devam edecek. Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri hafta içi her gün 10.00- 18.00 saatleri arasında açık olacak. Tesis, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olacak. - ANTALYA

Tünektepe Teleferik 5 Nisan'da kapılarını açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Pazartesi, Antalya, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tünektepe Teleferik 5 Nisan'da kapılarını açıyor - Son Dakika


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