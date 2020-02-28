Tünektepe Teleferik kapsamlı bakıma giriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tünektepe Teleferik kapsamlı bakıma giriyor - Son Dakika

Tünektepe Teleferik kapsamlı bakıma giriyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri kapsamlı bir bakıma giriyor.

Tünektepe Teleferik kapsamlı bakıma giriyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri kapsamlı bir bakıma giriyor. Tesis, 2 Mart-31 Mart tarihleri arasında 1 ay süreyle hizmet veremeyecek.


Antalya'nın simge mekanlarından biri olan ve ziyaretçilerini 605 rakımlı Tünektepe'ye çıkararak eşsiz bir manzara sunan Teleferik ve Sosyal Tesisleri yıllık bakım nedeniyle bir ay süreyle kapalı olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kapsamlı bakımı nedeniyle Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri, 2 Mart Pazartesi günüden 31 Mart Salı gününe kadar hizmet veremeyecek. Tesis, 1 Nisan tarihinden itibaren yeniden Antalyalıların ve misafirlerin hizmetinde olacak.


Teleferik Tesisi'nin hem daha uzun ömürlü olması hem de güvenli hizmet vermesi nedeniyle yapılacak yıllık bakım sırasında, teknik kabin bakımları, direkt ve hat bakımları, alt ve üst istasyon bakımları yapılacak. Tüm hareketli ve mekanik parçalar sökülerek kontrol edilecek. Sosyal tesislerde de genel bakım, düzenleme ve yenilemeler yapılacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
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