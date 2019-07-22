Son Dakika Haberleri: Tünel Cam: Premier Lig Asya Kupası
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Tünel Cam: Premier Lig Asya Kupası

42 dakika önce

Man City ve Wolves, tüneli, Şangay'daki Premier Lig Asya Kupasına katıldıkları diğer iki Premier Lig ekibi ile paylaştı.

Man City ve Wolves, tüneli, Şangay'daki Premier Lig Asya Kupasına katıldıkları diğer iki Premier Lig ekibi ile paylaştı.
Tünel Cam: Premier Lig Asya Kupası
Asya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:05 
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