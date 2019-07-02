Son Dakika Haberleri: Tünel'de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı
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Tünel'de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

1 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde, karşı şeride giren bir hafriyat kamyonu zincirleme kazaya sebep oldu.

Tünel'de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı, System.String[]
Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde, karşı şeride giren bir hafriyat kamyonu zincirleme kazaya sebep oldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazayı fırsat bilen bir şahsın kamyondan bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edildi. Diğer vatandaşlar da şahsa tekmelerle saldırdılar. Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; bilinmeyen bir nedenle bir hafriyat kamyonu önce önündeki kamyona, sonra da bir kamyonete çarptı. Arkasından da karşı şeride girerek bir tırla kafa kafaya çarpışarak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken 4 araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Bu sırada iddiaya göre kazayı fırsat bilen bir şahıs kamyondan bidonla mazot çalmaya çalıştı. Olayı fark eden diğer vatandaşlar, şahsa tekmelerle saldırdılar.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:25 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen, Güncel
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