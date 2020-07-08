Tünel içinde bisikletliyi yol kenarına savurdu - Son Dakika

Manisa- İzmir arasındaki Sabuncubeli Tüneli'nde ilerleyen bisikletli, yan şeritten aniden önüne geçen otomobilin çarpması sonucu yol kenarına savruldu.



Akıllara durgunluk veren olay sosyal medyada paylaşılınca ortaya çıktı. Tünelde sol şeritten hızla seyreden bir otomobil, araç trafiğine kapalı sağ şeritte ilerleyen bisiklet sürücüsünün önüne aniden direksiyon kırdı. Bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yol kenarına savruldu. Bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin bisiklet sürücüsüne çarpması anbean görüntülendi. - İZMİR