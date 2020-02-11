Tünel'in 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı - Son Dakika

Dünyanın ikinci metrosu olan Karaköy Tüneli'nin 145'inci, Beyoğlu'nun ön önemli tarihi simgelerinden "Nostaljik Tramvay'ın" ise 106'ncı kutlandı.

Beyoğlu Tünel meydanındaki kutlama programında Tünel'in ve Nostaljik Tramvay'ın tarihi ve turistik misyonuyla ilgili bilgiler verildi.

Programda konuşan İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, Londra'dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan Tünel'in İstanbul önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.

Kolukısa, güvenli ve çevreci bir ulaşım sağlayan Tünel'in Beyoğlu ve Karaköy arasında sessiz bir yolculuk yapmaya olanak sunduğunu ve geçen yıl 5 milyon yolcu taşıdığını belirtti.

Nostaljik Tramvay'ın ise atlı tramvayların ardından 1914'de hizmete girdiğini ve 50 yıl sefer yaptığını anımsatan Kolukısa, 1991'den sonra tekrar hizmete giren tramvayın İstanbul için önemli bir simge olduğunun altını çizdi.

Kutlamalar kapsamında salep, pamuk şeker ve tramvay simgesinin bulunduğu kalpli yastık dağıtıldı.