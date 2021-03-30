Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı - Son Dakika

Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı

30.03.2021 21:51

Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı Zonguldak'ta Mithatpaşa Tünelleri'nin yapımı sırasında binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara ortaya çıktı.

Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Mithatpaşa Tünelleri'nin yapımı sırasında binlerce yıllık sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara ortaya çıktı. Vali Mustafa Tutulmaz mağarayı gezerek incelemelerde bulunurken İl Özel İdaresi de mağarayla ilgili çalışma başlattı.

Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın kolaylaştırılması için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan Mithatpaşa 1 ve Mithatpaşa 2 tünellerinin yapımı sırasında mağara keşfedildi. Bir ucu Bağlık Mahallesi'ne çıkan tünel çalışmalarının yanında bulunan ve binlerce yıllık sarkıt ile dikitlerden oluşan mağara için bölgede incelemeler başlatıldı. Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da mağarayı inceleyerek İl Özel İdaresi'ne talimat verdi. Mağaranın teknik ve fiziki durumunu anlatan raporun hazırlanması için çalışmalar başlatıldı.

Mağara araştırmacısı Engin Zaman mağara hakkında bilgiler aktardı. Zaman, "Şu anda bulunduğumuz mağara Bağlık Mahallesi'nde bulunan bir mağara. Bağlık Mağarası olarak isimlendirdiğimiz mağara. İki katlı bir sistem. Altta hemen Kapuz Mağarası olarak bildiğimiz mağara var. 1949 yılında İsviçreli bilim insanı Limberg tarafından ilk defa çalışıldı. Ben de hemen bulunduğumuz mağarayı yaklaşık 20 yıl kadar önce çalışıp haritalamıştık.

Tünel çalışması esnasında dinamit atılması neticesinde mağarada yeni bir çökme meydana geliyor. Çökmeyle birlikte fosil giriş ortaya çıktı. Eski orijinal haline göre ikinci muhteşem salondayız. Hemen bulunduğumuz yeden 70 metre kadar geride buradaki oluşumlar gibi güzel muhteşem salonumuz daha vardı. O zamanki toplam uzunluğu 490 metreydi. Yol yapım çalışması nedeniyle 100 metre kadarı gitti. Hemen bulunduğumuz noktadan yaklaşık 50 metre kadar ilerlediğimiz zaman altta Kapuz Mağarasıyla birleşen sistemi görüyoruz. Baktığımız zaman kalsiyum karbonat oluşumu var. Bölgemizin en güzel mağaralarından oluşumsal anlamıyla en güzel mağarası diyebileceğimiz mağaradır. Şunu özetle belirtmek gerekir. Avrupa'da bir günde üç mağara gezebileceğimiz tek il Zonguldak. Mağara sistemleri birbirine çok yakındır. Şehirle iç içedir. Bu anlamda çok özel bir konuma sahiptir Zonguldak. Ama maalesef mağaralarımızı yeterince koruyamadığımız için yol yapım esnasında ortaya çıkabiliyor. Mağaramızın turizme açılabilmesi için öncelikle mağaranın tamamıyla incelenmesi gerekiyor. Giriş kısmında çökme yaşandığı için tavana riskli durum söz konusu. Bu riskler nasıl giderilecek. Bunun konuşulması gerekiyor. Turizme açılabilecek kısmı ise girişten 30 metre kadar. Oluşumlar sağlı sollu artık büyüdüğü için ilerisindeki bölgelerde insanların gezmesi mağaraya ciddi zarar verebilir

Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı
Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı
Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı
Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu Kaplumbağayı öpmeye çalışan adam az kalsın dilinden oluyordu Çanakkale Belediyesi, 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı Çanakkale Belediyesi, 65 yaş ve üstündekilerin toplu taşıma ulaşım kartlarını geçici olarak kullanıma kapattı Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı Acun Ilıcalı, Exxen'deki iki projeyi Youtube'da yayınladı Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım A Milli Takım, Letonya karşısına 3'te 3 için çıktı! Canlı anlatım Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi
Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol         
22:37
Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü         
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Letonya maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na stada geldi         
22:12
Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti         
21:41
Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış         
21:20
Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak Masumlar Apartmanı dizisi milli maç nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak         
20:44
Beşar Esed ve eşi, koronavirüsü atlattı Beşar Esed ve eşi, koronavirüsü atlattı         
19:59
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 22:59:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tünel inşaatında binlerce yıllık mağara ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei