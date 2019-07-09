Son Dakika Haberleri: Tünel inşaatında çalışan işçi, kazada öldü
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Tünel inşaatında çalışan işçi, kazada öldü

47 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri arasında yapımı devam eden tünel inşaatında, geri manevra yapan aracın altında kalan işçi Metin Durmaz, yaşamını yitirdi.

Tünel inşaatında çalışan işçi, kazada öldü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin  Gelibolu ve  Eceabat ilçeleri arasında yapımı devam eden tünel inşaatında, geri manevra yapan aracın altında kalan işçi Metin Durmaz, yaşamını yitirdi.
Gelibolu- Eceabat karayolu üzerinde, Pazarlı köyü mevkiindeki tünel inşaatında çalışan Metin Durmaz, geri manevra yapan aracın altında kaldı. Yüklenici firmada çalışan Durmaz, çağırılan ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede yapılan savcılık incelemesinin ardından Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
Çanakkale, Gelibolu, Eceabat, İşçi, Güncel
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