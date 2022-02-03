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Son dakika haberi | Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere ceza - Son Dakika

Son dakika haberi | Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere ceza

03.02.2022 23:22

Son dakika haber: Esenyurt'ta bir dolmuş şoförünü askere uğurlama töreninde araçlarıyla tüneli kapatıp meşale yakan sürücülere 3 bin 367 TL cezai işlem uygulandı.

Esenyurt'ta bir dolmuş şoförünü askere uğurlama töreninde araçlarıyla tüneli kapatıp meşale yakan sürücülere 3 bin 367 TL cezai işlem uygulandı.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde dolmuş sürücüsü olan gencin askere gidecek olmasından dolayı konvoy oluşturan gençler, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyir ederek, bir tüneli kapatıp meşale yakarak kutlama yapmıştı. Trafikteki vatandaşlar kornaya basarak duruma tepki göstermişti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda yer alan E.E.B., B.G., E.A. ve Ö.A. isimli sürücülere toplamda 3 bin 367 TL idari para cezası uyguladı. - İSTANBUL

Son dakika haberi | Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere ceza
Son dakika haberi | Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere ceza
Son dakika haberi | Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere ceza

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Türk Lirası, Esenyurt, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Tünel kapatıp asker eğlencesi yapan sürücülere ceza - Son Dakika


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