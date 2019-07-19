Son Dakika Haberleri: Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı
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Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı

1 saat önce

Ümraniye'de asker uğurlayan magandaların tünel kapatıp havaya silahla ateş açtığı anlar medyaya yansımıştı.

Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı, System.String[]
Ümraniye'de asker uğurlayan magandaların tünel kapatıp havaya silahla ateş açtığı anlar medyaya yansımıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara 2 bin 268'er lira para cezası uygulandı.

Ümraniye'de geçtiğimiz gün meydan gelen olayda asker uğurlayan magandalar tüneli kapatıp silahla havaya ateş açmışlardı. Olayın medyaya yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Çalışmalar kapsamında Furkan İ., Metin G., Ahmet B., Sezer D., Onur D., Fatih A., Emre G., Mert G. ve Batuhan A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların her birine farklı suçlardan ayrı ayrı 2 bin 268 lira cezai işlem uygulandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:10 Kaynak: İHA
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