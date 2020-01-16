Tünel Sanat Galerisi'nde iki sergi - Son Dakika
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Tünel Sanat Galerisi'nde iki sergi

6 saat önce

Sanatçı Ayşe Hamzaçebi Suvarierol'un "Hayal Sahnesinde Renk Ahenk-Rengarenk" adlı resim sergisi ile Aydan Aksoy'un "Araf" adlı heykel sergisi, 20 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

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Sanatçı Ayşe Hamzaçebi Suvarierol'un "Hayal Sahnesinde Renk Ahenk-Rengarenk" adlı resim sergisi ile Aydan Aksoy'un "Araf" adlı heykel sergisi, 20 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.


Ressam Ayhan Gökçadır eşliğinde kara kalem ve yağlı boya çalışmaları ile resme başlayan ve yaklaşık 20 yıldır bu alanda çalışmalarına devam eden Suvarierol'un "Hayal Sahnesinde Renk Ahenk-Rengarenk" adlı resim sergisi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'nin üst salonunda ziyarete açılacak.


Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun olduktan sonra 2008 yılında başladığı heykel sanatına, 2010 yılından beri kendi atölyesinde devam eden Aydan Aksoy'un 4. kişisel sergisi "Araf" ise galerinin alt salonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.  Her iki sergi de 7 Şubat'a kadar görülebilecek.

Araf, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:18 
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