Tünelde 2 Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
ORDU'nun Mesudiye ilçesi, Gümüşköy mevkiindeki tünelde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden 1'i ağır yaralandı.
ORDU'nun Mesudiye
ilçesi, Gümüşköy mevkiindeki tünelde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden 1'i ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında ilçenin Gümüşköy mevkiinde meydana geldi. Mesudiye yönünden Ordu
'ya gitmekte olan Temel Şendere'nin (67) kullandığı 52 AV 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tünel içerisinde karşı yönden gelen Onur Işıkdemir'in yönetimindeki 52 FE 430 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ağır yaralananan otomobil sürücüsü Temel Şendere, Ordu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:21 Kaynak: DHA
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