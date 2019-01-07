Son Dakika Haberleri: Tünelde 6 Araç Birbirine Girdi

Tünelde 6 Araç Birbirine Girdi

24 dakika önce

Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki Karahisar Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tünelde 6 Araç Birbirine Girdi, System.String[]
Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki Karahisar Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Karahisar Tüneli'nde meydana geldi. Kentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yollarda gizli buzlanma meydana geldi. Kayganlaşan yol dolayısıyla tünelde 6 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

Karahisar, Afyonkarahisar, 3. Sayfa
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