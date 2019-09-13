Tünelde devrilen kamyon yandı, sürücü canını zor kurtardı

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tünelin çıkış noktasına yaklaşan kamyonun kontrolden çıkıp devrildiği, ardından da aracın sürücü bölümünün alev aldığı görülüyor.

Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kısa sürde söndürüldü. Yanan kamyon kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücü Baki Kara, Ordu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ordu Çevreyolu Öceli Tüneli'nde meydana geldi. Samsun 'dan Ordu'ya odun getiren Baki Kara idaresindeki 55 GL 883 plakalı kamyon, tünel çıkışına 30 metre kala, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenip, devrilen kamyonun motor bölümünde yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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