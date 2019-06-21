Tünelde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, tünelde sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Kozlu
ilçesinde, tünelde sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Değirmenağzı Tünelleri'nde meydana geldi. Şaban Tekinbaş (54) yönetimindeki 67 TK 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarptı. Takla atan otomobildeki sürücü Şaban Tekinbaş ile Azime Tekinbaş (57) ve Şule Tekinbaş (49) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine, AFAD
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Şule Tekinbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Zonguldak
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