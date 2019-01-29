Tünelde Feci Kaza: Sürücü Olay Yerinde Can Verdi
1 saat önce
Çin'in Jinan kentinde tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çin
'in Jinan kentinde tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Jinan kentinde süratli bir şekilde seyreden otomobil tünelde duvara çarptı. Diğer yöne sapmak istediği sırada duvara giren araç paramparça olurken, sürücü de yola düştü. Şahıs olay yerinde can verdi.
Feci kazaysa anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:21 Kaynak: İHA
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