Son Dakika Haberleri: Tünelde Feci Kaza: Sürücü Olay Yerinde Can Verdi

Tünelde Feci Kaza: Sürücü Olay Yerinde Can Verdi

1 saat önce

Çin'in Jinan kentinde tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çin'in Jinan kentinde tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Jinan kentinde süratli bir şekilde seyreden otomobil tünelde duvara çarptı. Diğer yöne sapmak istediği sırada duvara giren araç paramparça olurken, sürücü de yola düştü. Şahıs olay yerinde can verdi.

Feci kazaysa anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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