Son Dakika Haberleri: Tünelde gerçeğini aratmayan tatbikat
Son Dakika Güncel Haber

Tünelde gerçeğini aratmayan tatbikat

22 dakika önce

Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki Karahisar Tüneli'nde araç yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Tünelde gerçeğini aratmayan tatbikat, System.String[]

Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Afyonkarahisar- İzmir kara yolundaki Karahisar Tüneli'nde araç yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Kara yolunun 10'uncu kilometresindeki tünelde yapılan tatbikatta, senaryo gereği kazaya karışan araçta yangın çıktı. Yoldakilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

AFAD ekipleri de sıkışan sürücüyü araçtan çıkarırken, yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanelere götürüldü. Yaralıların götürülmesinden sonra olay yerine gelen karayolları ekipleri ise aracın çekici ile kaldırılmasını sağladı.

Adeta gerçeğini aratmayan tatbikatın gerçekleştirildiği 402 metre uzunluğundaki tünelin İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlandı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak her zaman olağanüstü durumlara hazır olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları çeşitli tatbikatlarla müdahale güçlerini artırdıklarını ifade eden Buldan, "Karahisar Tüneli'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasına müdahale ettik. Tatbikata 50 personel, 12 araç ile sağlık, emniyet, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri müdahale etti." dedi.

Karahisar, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
Son dakika: Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü Sahte konteyner dolandırıcısı hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Serintürk'ü rehin alan saldırgan madde bağımlısıymış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:44:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tünelde gerçeğini aratmayan tatbikat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]