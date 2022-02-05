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Tünelde havaya ateş açan maganda kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Tünelde havaya ateş açan maganda kıskıvrak yakalandı

05.02.2022 12:44

İstanbul Bağcılar'da konvoy esnasında tünelde ateş açtığı belirlenen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Bağcılar'da geçen salı akşam saatlerinde asker konvoyu oluşturanlar, yüksek sesli müzik açarak, sokaklarda gezdi. Konvoydakiler, Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Gruptakilerden biri silahla havaya ateş açtı. Konvoydakiler, daha sonra buradan ayrıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Polis, olayın ardından Y.Ö. (22) ve E.Ö. isimli yaşı küçük şüpheliyi gözaltına alındı. 2 kişiye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' ve 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürülmesi'nden işlem yapıldı, 800 lira ceza kesildi.

Bağcılar'da tünelde havaya ateş açan maganda yakalandı
Bağcılar'da tünelde havaya ateş açan maganda yakalandı
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Bağcılar, Müzik, Asker, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tünelde havaya ateş açan maganda kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tünelde havaya ateş açan maganda kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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