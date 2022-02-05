Tünelde havaya ateş açan maganda kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Bağcılar'da geçen salı akşam saatlerinde asker konvoyu oluşturanlar, yüksek sesli müzik açarak, sokaklarda gezdi. Konvoydakiler, Kirazlı Tüneli'nde yolu kapattı. Gruptakilerden biri silahla havaya ateş açtı. Konvoydakiler, daha sonra buradan ayrıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Polis, olayın ardından Y.Ö. (22) ve E.Ö. isimli yaşı küçük şüpheliyi gözaltına alındı. 2 kişiye 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' ve 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürülmesi'nden işlem yapıldı, 800 lira ceza kesildi.