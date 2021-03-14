Tünelde kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Kuzgunkıran Tüneli'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen 42 ZS 265 plakalı minibüs, tünelin yan kısmına çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi