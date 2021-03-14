Tünelde kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Tünelde kaza: 2 yaralı
14.03.2021 17:00
Van-Bitlis karayolu üzerindeki Kuzgunkıran Tüneli'nde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Van- Bitlis karayolu üzerindeki Kuzgunkıran Tüneli'nde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, bugün öğle saatlerinde Kuzgunkıran Tüneli'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen 42 ZS 265 plakalı minibüs, tünelin yan kısmına çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
Son Dakika Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek