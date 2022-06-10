Tünelde korkunç kaza! ariza yapan araca tır çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti

Hamza Bolat idaresindeki otomobil, tünel içerisinde arızalandı. Bu sırada araçta bulunan kişiler, Bolat idaresindeki otomobili iterek kenara çekmeye çalıştı. Otomobili fark edemeyen S.Ö. idaresindeki 34 BA 9905 plakalı tır, otomobile yan taraftan çarptı. Kaza nedeniyle savrulan otomobil savrularak, tünelin yan duvarına çarptı.

ÇEVRE YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Kaza nedeniyle aracı iten iki kişi ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralanırken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, farklı bir kazanın yaşanmaması adına bölgede güvenlik önlemleri alarak, Ordu Çevre Yolu'nu ulaşıma kapattı. Uzun trafik kuyruklarının olduğu yol üzerinde sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine güçlükle intikal etti.

EKİPLER KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Hamza Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan tır sürücüsü S.Ö. ile diğer 2 yaralı sağlık ekiplerince kentteki bir hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaşım yeniden normale dönerken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.