Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek için seferber oldular - Son Dakika
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Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek için seferber oldular

26 dakika önce

Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek için seferber oldularANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, annelerinin yaklaşık 1 ay önce yavruladığı tünelde meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 9 yavru köpek, AKUT ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek için seferber oldular

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, annelerinin yaklaşık 1 ay önce yavruladığı tünelde meydana gelen çökme nedeniyle mahsur kalan 9 yavru köpek, AKUT ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi 806'ncı Sokak yakınındaki boş arazide bulunan 6 metre uzunluğundaki tünelde bir sokak köpeği, yaklaşık 1 ay önce 9 yavru köpek doğurdu. Sokak köpeği, tünelin girişinde bugün meydana gelen çökme nedeniyle, yavrularını beslemek için tünele giremedi. Yavrularına ulaşamadığı için tünelin başında uluyan köpeğin sesini, mahalle sakinleri duydu ve itfaiyeye haber verdi. Gölbaşı Belediyesi itfaiyesi de AKUT ekiplerinden destek istedi. Çalışma başlatan ekipler, önce tünelin girişini kepçeyle kazarak genişletti. 2 saat süren çalışmanın ardından 9 yavru köpek de sağlıklı halde tünelden kurtarıldı.

Karton koli içine yerleştirilen yavru köpekler ile anne köpeğe bir mahalle sakini sahip çıktı. Anne köpek, mahalle sakininin evine götürülen yavrularını saatler sonra emzirdi.

Tünelde mahsur kalan 9 yavru köpek için seferber oldular

Karşıyaka, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
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