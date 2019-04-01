Tünelde Meydana Genel Göçüğün Ortaya Çıkardığı Manzara Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Tünelde meydana genel göçüğün ortaya çıkardığı manzara gün ağarınca ortaya çıktıARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde dün akşam göçük meydana geldi.

Tünelde meydana genel göçüğün ortaya çıkardığı manzara gün ağarınca ortaya çıktı



ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde dün akşam göçük meydana geldi. Göçüğün boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi. Tünelin üst tarafının çökmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, karayolu hemen araç trafiğine kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde saat 21.30 sıralarında göçük meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkış bölümüne yakın, 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Tünelde göçük altında araç olmadığı belirlenirken, tedbir amaçlı olarak uzman köpeklerle bölgede arama yapıldı. AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlatırken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, göçüğün meydana geldiği tünelde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Dev kaya kütleleri tünel ağzını kapattı

Tünelin üst tarafında bulunan yamaçtan kopan dev kaya kütlelerin çıkış bölümünü kapattı. Olay anında şans eseri araç geçişi yaşanmazken, yolun trafiğe açılması için ekipler çalışma başlattı.

Karayolları yetkilisi Fikret Öztürk yaptığı açıklamada, "Yamaçtan büyük kaya kütlelerinin kopması nedeniyle tünelin ana gövdesine koruma amaçlı yapılan beton yapıda çökme oluştu. Tünelin yaklaşık 50 metrelik bir bölümü kapsıyor bu çökme. Tünelin içerisi beton bloklarla dolu şuan. Yolu tek şerit şeklinde trafiğe açtık. Bölgeye dağcı ekipler ve uzmanlar gelerek gerekli kontroller yapılmasının ardından çalışmalar başlayacak.

Tünel kamerasından aldığımız bilgiler doğrultusunda olay yerinde şans eseri araç geçmemesi sevindirici" dedi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tünelde Göçük Meydana Geldi! Korkutan Manzara Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut Atandı

Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Seçim Sonrası İlk Tweet: Hava 12 Derece