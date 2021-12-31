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TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

31.12.2021 21:37

SİNOP'ta, Çiftlik Tüneli'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Kürşat Yılmaz, yaralandı.

SİNOP'ta, Çiftlik Tüneli'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Kürşat Yılmaz, yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Sinop- Samsun karayolu, 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sinop- Samsun karayolu Demirci köyündeki Çiftlik Tüneli'nde meydana geldi. Kürşat Yılmaz yönetimindeki 34 BHC 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı, 100 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, ters dönen otomobil ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Sinop- Samsun karayolunda ulaşım 1 saat sonra yeniden sağlandı.

TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

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Kürşat Yılmaz, Çiftlik, Sinop, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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