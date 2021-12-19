TÜNELDE TIR DEVRİLDİ, SAHİL YOLUNDA ULAŞIM AKSADI - Son Dakika

TRABZON'da sürücüsünün kontrolünden çıkan inşaat malzemesi yüklü yabancı plakalı TIR, Çömlekçi Tüneli içinde devrildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda 5 saat süren aksama meydana geldi. TIR'ın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza saat 05.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Çömlekçi Mahallesi'ndeki Çömlekçi Tüneli'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gürcistan'a gittiği belirtilen inşaat yalıtım malzemeleri yüklü, yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içinde bariyere çarparak devrildi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, TIR'ın dorsesindeki malzemeler yola savruldu. Uzun süre ulaşıma kapanan yolda ekipler, vinç ve iş makinesi yardımı ile çalışma başlattı. Kaza nedeniyle sahil yolunun Trabzon- Rize istikameti ulaşıma kapanırken, araçlar ise çevre alternatif yola yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla yolda aksayan ulaşım, TIR'ın kaldırılması ve tünel içinin temizlenmesiyle yeniden açıldı.
Kaynak: DHA
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