Yangın, Kocaeli'nin Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti T2 tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan tır alev alev yandı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek uzaklaştı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de, tırdan geriye sadece iskeleti kaldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tünelde tır yandı, sürücüler mahsur kaldı - Son Dakika

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