Son Dakika Haberleri: Tünelde uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tünelde uyuşturucu operasyonu

45 dakika önce

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tünelde uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmaları neticesinde İstanbul'dan bir aracın kente uyuşturucu getireceği tespit edildi.
Takibe alınan araç, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne girdiği sırada durduruldu.
Araçta bulunan A.S. (32), Ö.B. (28) ve H.Y. (24) gözaltına alındı, yapılan aramada 100 uyuşturucu hap ile 100 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları araçla Kastamonu'ya geldikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:54 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tahnitli hayvanları kamyonette gören vatandaşlar gerçek sandı! Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Polis, fuhuş çetesinin şifresini çözdü: Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste Ankara'da 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Kazanın 3 nedeni var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:40:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tünelde uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]