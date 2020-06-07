Tünelde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Tünelde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Dranaz Tüneli'nde seyir halindeyken yanan otomobil Boyabat İtfaiyesi ekiplerince söndürüldü.

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Dranaz Tüneli'nde seyir halindeyken yanan otomobil Boyabat İtfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Boyabat'tan Samsun istikametine giden, Emrah Şen idaresindeki 34 CTJ 734 plakalı otomobil, Boyabat-Sinop sınırındaki Dranaz Tüneli'nden geçtiği sırada motor bölümünden alev aldı. Sürücü Emrah Şen'in haber vermesiyle olay yerine gelen Boyabat İtfaiye ekipleri yangını söndürerek aracın tamamen yanmasını önledi. Boyabat Bölge Trafik ekipleri ise araç tamamen söndürülünceye kadar tünelin giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlemi aldı. Tünel, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor

Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber

Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı

Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez

Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi

Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı

Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi

Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti