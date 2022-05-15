Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

15.05.2022 13:23

Son dakika haberleri: ZONGULDAK'ta tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ta tünelde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak ile Kilimli ilçesini birbirine bağlayan Mithatpaşa Tünelleri olarak bilinen Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli Zonguldak istikametinde meydana geldi. Aşırı hız yaptığı belirtilen Demirhan Fındık (23) yönetimindeki 67 NB 440 plakalı otomobil, Nejdet Nurgül yönetimindeki 34 EDD 933 plakalı otomobile çarptı. Nurgül'ün otomobili de 74 BG 055 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada, Nejdet Nurgül, Binnur Nurgül ve Nuray Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tünellerin Zonguldak istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
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Son dakika haber! Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı Son dakika haber! Zonguldak'ta trafik kazası: 3 yaralı Köyceğiz'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı Köyceğiz'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ZONGULDAK TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI - Son Dakika
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