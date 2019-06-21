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Tüneldeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Zonguldak'ta otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Tüneldeki kazada 1 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Zonguldak'ta otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sırlarında Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Değirmenağzı tünellerinde meydana gelmişti. Şaban Tekinbaş (54) idaresindeki 67 TK 372 plakalı otomobil tünel girişindeki mıcıra kaptırarak direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Araçta bulunan araç sürücüsü Şaban Tekinbaş, Azime Tekinbaş (57) ve Şule Tekinbaş (49) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Şule Tekinbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaban Tekinbaş ve Azime Tekinbaş'ın hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
Kozlu, Zonguldak, 3. Sayfa
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